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Кавазашвили: лучшие игроки сборной — бразильцы с российским паспортом. Позор, дожили

Кавазашвили: лучшие игроки сборной — бразильцы с российским паспортом. Позор, дожили
Футбол / РПЛ 0
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Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что лучшими футболистами сборной России на сегодняшний день являются натурализованные бразильцы.

«Лунёв? Думаю, он остановился в росте. Когда четыре года назад Андрей пришёл в «Зенит», я сказал, что в России появились два классных вратаря с хорошим будущим, в том числе и в сборной — Лунёв и Селихов в «Спартаке». К сожалению, сначала один сломался, потом — другой, пропускали, восстанавливались… Лунёву дали возможность играть, Селихову — нет, потому что стоит Максименко. В итоге на сегодняшний день у нас самый лучший вратарь — Гильерме.

Бразилец с российским паспортом, да (смеётся). А лучший защитник — другой бразилец с российским паспортом, Марио Фернандес. Позор, дожили…» — приводит слова Кавазашвили «Спорт уик-энд».

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