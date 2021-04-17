Кавазашвили: лучшие игроки сборной — бразильцы с российским паспортом. Позор, дожили

Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что лучшими футболистами сборной России на сегодняшний день являются натурализованные бразильцы.
«Лунёв? Думаю, он остановился в росте. Когда четыре года назад Андрей пришёл в «Зенит», я сказал, что в России появились два классных вратаря с хорошим будущим, в том числе и в сборной — Лунёв и Селихов в «Спартаке». К сожалению, сначала один сломался, потом — другой, пропускали, восстанавливались… Лунёву дали возможность играть, Селихову — нет, потому что стоит Максименко. В итоге на сегодняшний день у нас самый лучший вратарь — Гильерме.
Бразилец с российским паспортом, да (смеётся). А лучший защитник — другой бразилец с российским паспортом, Марио Фернандес. Позор, дожили…» — приводит слова Кавазашвили «Спорт уик-энд».
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