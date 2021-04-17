«Эвертон» — «Тоттенхэм». Видеообзор результативного матча АПЛ
В Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» состоялся стартовый матч 32-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Тоттенхэм Хотспур». Встреча завершилась вничью — 2:2. В составе лондонского клуба дублем отличился Гарри Кейн. За «Эвертон» два гола забил Гилфи Тор Сигурдссон.
Видеообзор матча «Эвертон» — «Тоттенхэм».
Подопечные Жозе Моуринью в 32 матчах набрали 50 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Эвертон», в свою очередь, набрав 49 очков, находится на восьмом месте. У команды Карло Анчелотти один матч в запасе.
В следующем матче АПЛ «Эвертон» встретится с «Арсеналом», а «Тоттенхэм» сыграет с «Саутгемптоном». Матчи пройдут 23 и 21 апреля соответственно.
Моуринью ответил на критику со стороны Погба
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