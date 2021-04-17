Рональд Куман ответил на вопрос о возможном увольнении из «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман ответил на вопрос о своей возможной отставке.

«Немного странно, что мне нужно отвечать на такие вопросы, потому что у нас были 19 игр без поражений. Мы проигрываем одну игру, и мне уже нужно поговорить о моём будущем? Может, мне нужно принять это. У меня есть ещё один год контракта. Я знаю, что это большое давление, и я могу справиться с этим, но иногда это немного странно. У меня ещё один год действия моего контракта, и я знаю, что будет, если мы выиграем или проиграем в матче с «Атлетиком». Я разговаривал с президентом, и он оказал мне доверие», — приводит слова Кумана Goal.

Напомним, в матче 29-го тура Примеры «Барселона» проиграла «Реалу» (1:2), прервав 19-матчевую серию без поражений. На данный момент каталонский клуб занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 65 очков. От лидирующего «Атлетико» команда отстаёт на 2 очка.