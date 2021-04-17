Тухель разрешил игрокам «Челси» выпить бокал вина или пива накануне матча с «Ман Сити»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, как организовал отдых команде перед полуфинальным матчем с «Манчестер Сити» в Кубка Англии.

«Мы понимаем, что необходимо восстанавливаться морально. Например, мы решили переночевать в Севилье, потому что знали этот отель. Он был очень красивым. У нас была возможность посидеть на улице, потому что погода была очень теплой. Это было успокаивающий момент, чтобы насладиться обществом друг друга. Мы хорошо выспались, и у нас была возможность остаться вместе после матча. Они могли бы выпить бокал вина или пива, если захотят. Было важно создать такую среду и организовать её вот так. Это было частью психологического восстановления», — приводит слова Тухеля Goal.

Полуфинальный матч Кубка Англии «Челси» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 17 апреля, на «Уэмбли». Начало встречи — в 19:30 мск.