У экс-игрока «Арсенала» могут конфисковать Porsche из-за нарушений правил вождения

Бывшему футболисту лондонского «Арсенала» Никласу Бендтнеру грозит конфискация автомобиля из-за семи предъявленных обвинений в нарушении правил дорожного движения, сообщает The Sun.
Бендтнер рискует остаться без дорогостоящего автомобиля марки Porshe Taycan Turbo S стоимостью € 270 тыс. Датчанину предъявлено пять обвинений в вождении без прав и ещё два из-за превышения допустимой скорости. Он должен предстать перед судом Копенгагена 27 апреля.
Адвокат Бендтнера заявил, что экс-футболист признает себя виновным в превышении скорости. Однако он утверждает, что нападающий имеет британские водительские права, которые дают ему право ездить в Дании.
«Он должен быть оправдан. Мы подадим апелляцию в Верховный суд, если окружной суд примет иное решение», — заявил адвокат.
Родившийся в Копенгагене Бендтнер известен по выступлениям за лондонский «Арсенал», туринский «Ювентус» и «Вольфсбург». Также Бендтнер выступал в составе национальной команды Дании с 2006 по 2018 год. Последним клубом 33-летнего датского форварда был «Копенгаген».
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