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Сенсационная победа Рублёва над Надалем и защита пояса Немкова на Bellator. Главное к утру

Сенсационная победа Рублёва над Надалем и защита пояса Немкова на Bellator. Главное к утру
Футбол / Прочие турниры 0
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Сенсационная победа Андрея Рублёва на грунте над Рафаэлем Надалем, защита пояса Вадима Немкова в главном бою Bellator 257 и наказание «Локомотива» от КДК. Главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. Рублёв сенсационно обыграл Надаля на грунте и вышел в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло.

2. Вадим Немков защитил пояс чемпиона Bellator в полутяжёлом весе в бою с Дэвисом.

3. КДК наказал «Локомотив». Клуб должен провести матч с «Динамо» на нейтральном поле.

4. Сборная России лидирует после второго дня командного чемпионата мира по фигурному катанию.

5. Лидер юниорской сборной России Иван Мирошниченко пропустит ЮЧМ по решению властей США.

6. «Спартак» ведёт переговоры с бывшим тренером «Бенфики».

7. Боттаслучший во второй практике Ф-1 в Имоле, Мазепин — 20-й, Леклер разбил машину.

8. «Реал» определил восемь неприкасаемых футболистов.

9. Пять игроков «Ак Барса» получили приглашение в сборную после вылета из плей-офф КХЛ.

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