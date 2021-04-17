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Бразильский футболист забил яркий гол после шикарной обработки мяча в матче MLS

Бразильский футболист забил яркий гол после шикарной обработки мяча в матче MLS
Футбол / Прочие турниры 0
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В ночь с 16 на 17 апреля по мск в Сиэтле (США) на стадионе «СентуриЛинк Филд — Квест Филд» состоялся матч 1-го тура регулярного чемпионата MLS, в котором «Сиэтл Саундерс» на домашнем поле разгромил «Миннесоту Юнайтед» со счётом 4:0.

Один из самых ярких эпизодов встречи — первый забитый мяч в этом матче, автором которого стал 30-летний бразильский атакующий полузащитник «Сиэтла» Жоан Пауло. На 49-й минуте игры ему удалось элегантно обработать мяч, отскочивший от одного из игроков обороны «Миннесоты», и ударом с лёта с дальнего расстояния поразить ворота голкипера «Миннесоты».

Права на видео принадлежат MLS. Видео доступно в «твиттере» лиги.

Жоан Пауло стал игроком «Сиэтла» в январе этого года, перейдя из «Ботафого» за € 2,27 млн. Отметим, что представителем игрока является известный агент Мино Райола.

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MLS - Высшая лига футбола. Высшая лига футбола
17 апреля 2021, суббота. 04:30 МСК
Сиэтл Саундерс
Сиэтл
Окончен
4 : 0
Миннесота Юнайтед
Сент-Пол
1:0 Пауло – 49'   2:0 Руидиас – 70'   3:0 Руидиас – 73'   4:0 Монтеро – 86'
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