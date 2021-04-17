Кьеллини: если Роналду – это проблема «Ювентуса», то я бы хотел, чтобы их было больше

36-летний защитник «Ювентуса» Джорджио Кьеллини высказался о предстоящей встрече 31-го тура чемпионата Италии с «Аталантой».

«Ювентус» провёл отличный матч с «Наполи», который играл очень хорошо, с «Дженоа» мы сумели поддержать этот победный настрой. Теперь мы должны сфокусироваться на «Аталанте», игроки которой работают на протяжении всей игры, выделяясь своими физическими аспектами и техническими навыками. Гвардиола был прав, встретиться с «Аталантой» — это всё равно, что пойти к зубному врачу.

Конечно, у игроков «Ювентуса» есть достаточно козырей, чтобы поставить их в затруднительное положение. В этом сезоне мы не могли добиться стабильности в результатах, поэтому нам необходимо сделать это сейчас.

Если Криштиану Роналду – это проблема «Ювентуса», я бы хотел, чтобы таких проблем было как можно больше. Мы не должны думать о том, что могло бы быть, если бы его не было», — цитирует Кьеллини Football Italia.