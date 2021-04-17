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Саудовский принц ушёл в отставку с поста руководителя «Шеффилд Юнайтед»

Саудовский принц ушёл в отставку с поста руководителя «Шеффилд Юнайтед»
Футбол / Англия 0
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Принц Мусаад бен Халид Аль Сауд покинул пост председателя совета директоров «Шеффилд Юнайтед», сообщается на официальном сайте английского клуба.

Представитель правящей династии Саудовской Аравии принял решение уйти в отставку по личным причинам. Напомним, он занял пост председателя совета директоров в сентябре 2019 года, когда ему было 26 лет, став самым молодым руководителем клуба английской Премьер-лиги в истории.

«Для меня работа на посте председателя совета директором „Шеффилд Юнайтед“ была невероятным удовольствием и настоящей привилегией. Я всегда старался отстаивать ценности клуба и действовать, как справедливый руководитель. Я благодарен каждому, кто работает в этом клубе: сотрудникам, тренерам и игрокам. Горжусь тем, что имел удовольствие работать со всеми вами», — отметил принц.

«Шеффилд Юнайтед» в 31 матче набрал 14 очков и занимает последнее, 20-е место, в турнирной таблице чемпионата Англии.

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