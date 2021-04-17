Бывший полузащитник донецкого «Шахтёра» Тайсон стал игроком «Интернасьонала»
Бывший полузащитник донецкого «Шахтёра» Тайсон стал игроком «Интернасьонала», сообщает пресс-служба бразильского клуба. Контракт игрока с новой командой рассчитан на два года.
Напомним, что Тайсон стал игроком «Шахтёра», перейдя в 2013 году из харьковского «Металлиста» за € 15,24 млн. С тех пор он провёл за донецкий клуб 299 матчей во всех турнирах, в которых отметился 55 голами и 78 результативными передачами. С «Шахтёром» он становился 6-кратным чемпионом Украины, 5-кратным обладателем Кубка Украины и 4-кратным победителем Суперкубка Украины.
Однако в недавнем матче 1/8 финала Лиги Европы с «Ромой» Тайсон отказался выйти на замену. За такое поведение бразильский полузащитник был отправлен в дубль донецкой команды.
«Тайсон закрылся в туалете, не хотел говорить». Стали известны детали скандала в «Шахтёре»
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