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Дмитрий Волков стал новым финансовым директором «Спартака»

Дмитрий Волков стал новым финансовым директором «Спартака»
Футбол / РПЛ 0
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Дмитрий Волков стал новым финансовым директором «Спартака».

«Дмитрий Викторович — выпускник Московского физико-технического института. Он имеет более 20 лет опыта в различных секторах финансового рынка. В том числе отвечал за финансовые подразделения инвестиционных компаний и сопровождал проекты прямых инвестиций в различные отрасли экономики. Желаем Дмитрию Волкову успешной работы на благо красно-белых!

Юрий Денисевич, ранее занимавший должность финансового директора, покидает клуб по обоюдному согласию. Благодарим Юрия Валентиновича за профессионализм, проявленный за годы работы в «Спартаке», — сообщает пресс-служба «Спартака».

Первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сохраняет санкт-петербургский «Зенит», который набрал 54 очка, переиграв в последнем матче «Сочи» (2:1). На втором месте остаётся московский «Спартак» (47), который в 25-м туре проиграл «Локомотиву» (0:2) и увеличил своё отставание от первого места до 7 очков.

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