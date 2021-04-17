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Крис Смоллинг обратился к болельщикам после вооружённого ограбления его дома

Крис Смоллинг обратился к болельщикам после вооружённого ограбления его дома
Футбол / Италия 0

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг обратился к болельщикам после вооружённого ограбления его дома.

«Хочу сказать спасибо всем за пожелания и поддержку. Хоть моя семья и была сильно потрясена, но, к счастью, не пострадала. Надеюсь, эти люди смогут найти более осмысленный способ прожить свою жизнь, не причиняя другим вреда и страданий», — написал Смоллинг в своём «инстаграме».

Напомним, пока англичанин и его семья — жена и двухлетний сын — спали, в дом проникли вооружённые грабители. Они вынудили футболиста открыть сейф и отдать им часы Rolex и драгоценности. В 5 часов утра супруга Криса позвонила в полицию, сотрудники которой уже приступили к расследованию произошедшего. В клубе выразили поддержку игроку и готовность помочь ему.

Защитник «Ромы» Смоллинг подвергся вооружённому ограблению. Рядом были жена и ребёнок
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