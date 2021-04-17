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19-летний Букайо Сака признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

19-летний Букайо Сака признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
Футбол / Лига Европы 0

Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, сообщает пресс-служба УЕФА. 19-летний игрок английского клуба отметился голом в матче с пражской «Славией» (4:0)

Сака опередил форварда итальянской «Ромы» Эдина Джеко, отличившегося в игре с «Аяксом» (1:1), испанского нападающего «Вильярреала» Жерара Морено, ставшего автором одного из голов в игре с загребским «Динамо» (2:1), и защитника «Манчестер Юнайтед» Аарона Ван-Биссаку, который помог манкунианцам отыграть на ноль с «Гранадой» (2:0).

Напомним, что в полуфинале Лиги Европы испанский «Вильярреал» встретится с лондонским «Арсеналом», а «Манчестер Юнайтед» — с итальянской «Ромой». Матчи пройдут 29 апреля и 6 мая.

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