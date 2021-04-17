«Ахмат» — «Химки»: прямой эфир матча начнётся в 14:00

Сегодня, 17 апреля, состоится матч «Ахмат» — «Химки». Встреча 26-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Ахмат» — «Химки» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Алексей Стипиди (Краснодар) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Рафаэль Шафеев (Волгоград).
«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Химки».
«Химки» в 25 матчах набрали 38 очков и занимают 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (32) — на 11-м месте.
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