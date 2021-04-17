Азмун: самое главное для «Зенита» — сделать хет-трик, один на всех, снова выиграть РПЛ

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».



«Для нас игры с «Краснодаром» всегда как дерби. Но понятно, что надеюсь на положительный исход. Во всяком случае, будем очень стараться его добиться.



Для меня победы команды намного важнее, чем личные достижения. Но это не только ко мне относится — так считает каждый игрок в «Зените». Причем самое главное для нас всех сейчас — сделать хет-трик, один на всех — то есть в третий раз подряд привести «Зенит» к чемпионству.



Ситуации, когда моментов много, а забивается не всё, конечно, расстраивают. Но это тоже часть футбола. Главное — делать выводы, в том числе из собственных ошибок, чтобы в следующий раз их можно было исправить. Это, считаю, абсолютно нормально. Если не ошибаешься, значит, не учишься.



В первую очередь у нас внутри команды здоровая конкуренция. Причём не только с Дзюбой — в «Зените», помимо нас, есть и другие хорошие игроки. Это очень важно!» — цитирует Азмуна «Матч ТВ».

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