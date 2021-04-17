«Ньюкасл Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед»: онлайн-трансляция матча начнётся в 14:30

Сегодня, 17 апреля, состоится матч 32-го тура английской Премьер-лиги сезона-2020/2021 «Ньюкасл Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена» в Ньюкасл-апон-Тайне. Начало — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ньюкасл Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. Ассистенты — Саймон Бэк и Эдриан Холмс. Резервный рефери — Даррен Ингланд.
«Вест Хэм Юнайтед» в 31 матче набрал 55 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ньюкасл Юнайтед» (32) — на 17-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (74).
В первом круге турнира «Вест Хэм» проиграл «Ньюкаслу» со счётом 0:2. Встреча состоялась 12 сентября 2020 года.
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