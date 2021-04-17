Наставник «Сассуоло» Роберто Де Дзерби может стать главным тренером донецкого «Шахтёра», сообщает Sport Mediaset. По информации источника, клуб уже ведёт активные переговоры со специалистом.



Ранее сообщалось, что московский «Спартак» сделал де Дзерби щедрое предложение, выразив готовность платить ему € 3 млн в год. Красно-белые также были готовы выплатить итальянскому клубу компенсацию, однако специалист сам отказался от возможности перебраться в Россию.



Также сообщалось, что «Шахтёр» рассматривает в качестве одного из вариантов наставника «Ромы» Паулу Фонсеку. Фонсека возглавлял «Шахтёр» с 2016 по 2019 год. Под его руководством «горняки» трижды стали чемпионами Украины, завоевали три Кубка и один Суперкубок страны.

Бывший полузащитник донецкого «Шахтёра» Тайсон стал игроком «Интернасьонала»