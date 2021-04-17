«Ахмат» — «Химки»: составы команд на матч 26-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Химок» на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Ахмат»: Гудиев, Семёнов, Ненахов, Анхель Ромеро, Нижич, Богосавац, Ильин, Швец, Исмаэл Силва, Харин, Алмаши.



Запасные: Шелия, Мелихов, Пуцко, Кармаев, Кадыров, Тимофеев, Бериша, Садулаев, Адуев, Янку, Кадыров, Мелкадзе.



«Химки»: Лантратов, Логашов, Идову, Тихий, Данилкин, Камышев, Дагерстол, Мирзов, Трошечкин, Боженов, Себаи.



Запасные: Хомич, Генералов, Гапон, Филин, Тихонов, Кухарчук, Могилевец, Корян, Конате, Жумабеков, Алиев, Глушенков.