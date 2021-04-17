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Погба: Бруну Фернандеш действительно может всё, кроме работы в защите

Погба: Бруну Фернандеш действительно может всё, кроме работы в защите
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился мнением о партнёре по английской команде Бруну Фернандеше.

«Мне нравится играть с Бруну. Он понимает футбол, хорошо читает игру. Он может как отдать прекрасный пас, так и успешно завершить атаку. Он повсюду, он действительно может всё, кроме работы в защите. С ним приятно играть, он меня отлично понимает. Думаю, Бруну подходит «Манчестер Юнайтед», он знает, как влиять на команду», — приводит слова Погба пресс-служба манкунианцев.

Напомним, Фернандеш перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Спортинга» в январе 2020 года. В нынешнем сезоне португальский футболист принял участие в 31 матче английской Премьер-лиги, забил 16 голов и отдал 11 результативных передач.

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