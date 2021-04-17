Понсе: «Уфа» — опасный соперник. «Спартаку» нужно будет выложиться на 100 процентов

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой».
«Слава богу, всё уже позади. Непросто было восстанавливаться после этой травмы, но сейчас я уже на 100 процентов готов. Готовимся к матчу с «Уфой» и мы надеемся, что сможем завоевать три очка. «Уфа» представляет из себя достаточно опасного соперника, в том числе потому, что они бьются за то, чтобы не вылететь из Российской Премьер-Лиги. Игра будет очень напряжённая, полная страстей. Нам нужно будет выложиться на 100 процентов, чтобы одержать победу», — цитирует Понсе пресс-служба «Спартака».
Первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сохраняет санкт-петербургский «Зенит», который набрал 54 очка, переиграв в последнем матче «Сочи» (2:1). На втором месте остаётся московский «Спартак» (47), который в 25-м туре уступил «Локомотиву» (0:2) и увеличил своё отставание от первого места до 7 очков.
- 17 апреля 2021
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