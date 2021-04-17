«Краснодар» — «Зенит»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

Сегодня, 17 апреля, состоится матч «Краснодар» — «Зенит». Встреча 26-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе ФК «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Краснодар» — «Зенит» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Ассистенты — Валентин Мурашов (Москва) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный рефери — Антон Фролов (Москва).
«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Зенит».
«Зенит» в 25 матчах набрал 54 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (34) — на 10-м месте.
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