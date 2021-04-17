Криштиану Роналду не поможет «Ювентусу» в матче с «Аталантой» из-за травмы

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло сообщил, что нападающий туринской команды Криштиану Роналду пропустит матч 31-го тура итальянской Серии А с «Аталантой» из-за травмы.



«У нас серьёзная потеря. Криштиану не примет участие в матче с «Аталантой» из-за мышечной травмы бедра. Для нас было бы слишком рискованно везти его в Бергамо. Надеемся, что Криштиану восстановится к среде», — приводит слова Пирло Football Italia.



Матч 31-го тура чемпионата Италии сезона-2020/2021 «Аталанта» — «Ювентус» состоится завтра, 18 апреля, на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Начало встречи — в 16:00 мск.



В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 27 матчах чемпионата Италии, забил 25 голов и отдал три результативные передачи.

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