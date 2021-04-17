Защитник «Спартака» Жиго: метро — удобная штука. В вагоне меня никто не узнал

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго рассказал о своей поездке в московском метро.



«Очень удобная штука! Никакие пробки не страшны. Ездили с другом от «Лужников» до «Москвы-Сити» на наземном поезде. И на глубину тоже спускались, когда нужно было уехать с Красной площади. В вагоне меня никто не узнал: маски помогают остаться незамеченным», — цитирует Жиго пресс-служба «Спартака».



Жиго перешёл в московский «Спартак» из «Гента» в 2018 году. В нынешнем сезоне 27-летний французский защитник принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги и забил три гола.



Первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сохраняет санкт-петербургский «Зенит», который набрал 54 очка, переиграв в последнем матче «Сочи» (2:1). На втором месте остаётся московский «Спартак» (47), который в 25-м туре проиграл «Локомотиву» (0:2) и увеличил своё отставание от первого места до семи очков.

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