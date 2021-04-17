«Оренбург» обыграл «Енисей» в гостевом матче ФНЛ
В матче 37-го тура Футбольной национальной лиги «Енисей» принимал «Оренбург». Встреча прошла на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
На 28-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Оренбурга» Джоэль Фамейе. Через 8 минут хавбек «Енисея» Александр Зотов сравнял счёт, забив гол после передачи полузащитника Никиты Глушкова. Во втором тайме, на 63-й минуте, защитник Ренато Гойкович вновь вывел гостей вперёд. Результативную передачу отдал хавбек Денис Ткачук.
«Оренбург» набрал 79 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021. Красноярский «Енисей» (53) идёт на 10-м месте. Лидером соревнований являются самарские «Крылья Советов» (82).
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