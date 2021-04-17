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«Оренбург» обыграл «Енисей» в гостевом матче ФНЛ

«Оренбург» обыграл «Енисей» в гостевом матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 37-го тура Футбольной национальной лиги «Енисей» принимал «Оренбург». Встреча прошла на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 28-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Оренбурга» Джоэль Фамейе. Через 8 минут хавбек «Енисея» Александр Зотов сравнял счёт, забив гол после передачи полузащитника Никиты Глушкова. Во втором тайме, на 63-й минуте, защитник Ренато Гойкович вновь вывел гостей вперёд. Результативную передачу отдал хавбек Денис Ткачук.

«Оренбург» набрал 79 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021. Красноярский «Енисей» (53) идёт на 10-м месте. Лидером соревнований являются самарские «Крылья Советов» (82).

ФНЛ - Первый дивизион. 37-й тур
17 апреля 2021, суббота. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
1 : 2
Оренбург
Оренбург
0:1 Фамейе – 28'   1:1 Зотов – 36'   1:2 Гойкович – 63'
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