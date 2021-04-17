Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Челси» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Защитник «Спартака» Жиго рассказал о самом безбашенном поступке в жизни

Защитник «Спартака» Жиго рассказал о самом безбашенном поступке в жизни
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго рассказал о самом безбашенном поступке в жизни.

«Пожалуй, самые дикие вещи мы творили в детстве с друзьями. Тогда в нашем городе было модно бороться с полицией. Мы подбегали к их машинам, поливали полицейских водой через открытые окна, а потом убегали. Тогда это казалось смешным. К счастью, меня ни разу не поймали», — цитирует Жиго пресс-служба «Спартака».

Жиго перешёл в московский «Спартак» из «Гента» в 2018 году. В нынешнем сезоне 27-летний французский защитник принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги и забил 3 гола.

Первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сохраняет санкт-петербургский «Зенит», который набрал 54 очка, переиграв в последнем матче «Сочи» (2:1). На втором месте остаётся московский «Спартак» (47), который в 25-м туре уступил «Локомотиву» (0:2) и увеличил своё отставание от первого места до 7 очков.

Защитник «Спартака» Жиго: метро — удобная штука. В вагоне меня никто не узнал
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021