«Локомотив» — «Ростов»: составы команд на матч 26-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Ростова» на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Локомотив»: Коченков, Рыбусь, Чорлука, Пабло, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Крыховяк, Смолов, Камано.



Запасные: Савин, Худяков, Лысцов, Чёрный, Петухов, Сильянов, Мурило, Миранчук, Титков, Эдер, Лисакович.



«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Глебов, Хашимото, Алмквист, Гигович, Полоз, Соу.



Запасные: Рудаков, Козлов, Рукас, Павловец, Байрамян, Махатадзе, Тугарев, Фольмер, Обухов, Саплинов.