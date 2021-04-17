«Локомотив» — «Ростов»: составы команд на матч 26-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Ростова» на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Локомотив»: Коченков, Рыбусь, Чорлука, Пабло, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Крыховяк, Смолов, Камано.
Запасные: Савин, Худяков, Лысцов, Чёрный, Петухов, Сильянов, Мурило, Миранчук, Титков, Эдер, Лисакович.
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Глебов, Хашимото, Алмквист, Гигович, Полоз, Соу.
Запасные: Рудаков, Козлов, Рукас, Павловец, Байрамян, Махатадзе, Тугарев, Фольмер, Обухов, Саплинов.
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