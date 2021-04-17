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Игроки «Реала» откажутся от премиальных в случае победы в Лиге чемпионов или Примере

Игроки «Реала» откажутся от премиальных в случае победы в Лиге чемпионов или Примере
Футбол / Испания 0

Игроки «Реала» откажутся от премиальных в случае победы в Лиге чемпионов или Примере, сообщает ABC. Это связано с финансовыми трудностями, которые испытывает клуб из-за пандемии коронавируса. Если «сливочные» выиграют оба турнира, то получат бонусные выплаты только за один из них. Это позволит клубу сэкономить около € 30 млн.

Ранее стало известно, что полузащитник Лука Модрич продлит контракт с «Реалом» на сезон с понижением зарплаты. В нынешнем сезоне Модрич провёл за «Реал» 40 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

«Реал», набрав 66 очков в 32 турах, занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры, на одно очко отставая от «Атлетико» и на столько же опережая «Барселону».

Источник: Модрич продлит контракт с «Реалом» на сезон с понижением зарплаты
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