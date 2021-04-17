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«Крылья Советов» разгромили «Факел» в домашнем матче ФНЛ

«Крылья Советов» разгромили «Факел» в домашнем матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0
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В матче 37-го тура Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» принимали воронежский «Факел». Встреча прошла на стадионе «Самара Арена» в Самаре и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

На 10-й минуте встречи счёт открыл защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков. На 24-й минуте нападающий Владислав Сарвели упрочил преимущество самарской команды в счёте. Во втором тайме, на 60-й минуте, форвард Максим Максимов сократил отставание «Факела». Через 3 минуты третий гол за «Крылья Советов» забил полузащитник Роман Ежов. На 82-й минуте вторую жёлтую карточку получил защитник «Факела» Валерий Почивалин. На 83-й минуте хавбек хозяев Юрий Горшков довёл счёт до разгромного. В компенсированное время встречи форвард «Крыльев Советов» Егор Голенков установил итоговый счёт.

В других матчах 37-го тура ФНЛ «Спартак-2» дома обыграл «Волгарь» со счётом 2:0, а омский «Иртыш» уступил калининградской «Балтике» (0:1).

ФНЛ - Первый дивизион. 37-й тур
17 апреля 2021, суббота. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
5 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Солдатенков – 10'   2:0 Сарвели – 24'   2:1 Максимов – 60'   3:1 Ежов – 63'   4:1 Горшков – 83'   5:1 Голенков – 90+4'
Удаления: нет / Почивалин – 82'
ФНЛ - Первый дивизион. 37-й тур
17 апреля 2021, суббота. 14:00 МСК
Спартак-2
Москва
Окончен
2 : 0
Волгарь
Астрахань
1:0 Игнатов – 19'   2:0 Оганесян – 34'
Удаления: нет / Юсупов – 89'
ФНЛ - Первый дивизион. 37-й тур
17 апреля 2021, суббота. 14:00 МСК
Иртыш
Омск
Окончен
0 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Андраде – 87'
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