«Крылья Советов» разгромили «Факел» в домашнем матче ФНЛ

В матче 37-го тура Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» принимали воронежский «Факел». Встреча прошла на стадионе «Самара Арена» в Самаре и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.
На 10-й минуте встречи счёт открыл защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков. На 24-й минуте нападающий Владислав Сарвели упрочил преимущество самарской команды в счёте. Во втором тайме, на 60-й минуте, форвард Максим Максимов сократил отставание «Факела». Через 3 минуты третий гол за «Крылья Советов» забил полузащитник Роман Ежов. На 82-й минуте вторую жёлтую карточку получил защитник «Факела» Валерий Почивалин. На 83-й минуте хавбек хозяев Юрий Горшков довёл счёт до разгромного. В компенсированное время встречи форвард «Крыльев Советов» Егор Голенков установил итоговый счёт.
В других матчах 37-го тура ФНЛ «Спартак-2» дома обыграл «Волгарь» со счётом 2:0, а омский «Иртыш» уступил калининградской «Балтике» (0:1).
- 17 апреля 2021
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