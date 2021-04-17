«Ахмат» на своём поле переиграл «Химки»

17 апреля состоялся матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Ахмат» принимает «Химки». Встреча прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в городе Грозный. Матч завершился победой хозяев поля со счётом 3:1. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга.



На 25-й минуте счёт открыл полузащитник «Ахмата» Евгений Харин. На 34-й минуте нападающий Владимир Ильин не забил пенальти, а на 44-й всё-таки забил второй мяч. Затем нападающий Ахмата Георгий Мелкадзе поразил ворота «Химок» ударом через себя. На 65-й минуте он получил передачу от защитника Уилкера Анхеля и нанёс точный удар по воротам соперника в падении. Итоговый счёт на 88-й минуте установил защитник «Химок» Брайан Идову.



«Химки» в 25 матчах набрали 38 очков и занимают 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (35) — на 10-м месте.

Нападающий «Ахмата» Мелкадзе поразил ворота «Химок» ударом через себя