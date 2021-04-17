Айдамиров: Мелкадзе забил шикарный гол, но от эйфории надо уйти, у «Ахмата» игра в Кубке

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал результат матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (3:1).

«Оценивать игру будет тренер. Мы довольны результатом. Гол Мелкадзе шикарный, не поспоришь. Георгий — молодец, забил красивый гол. Сейчас от эйфории надо уйти, у нас очень важная игра в Кубке, нужно готовиться к ней.



Доволен тем, что сегодня победили. В преддверии кубковой встречи, после матча с «Уфой», настроение было не самое лучшее. Надеюсь, сейчас команда подойдёт с более хорошим настроением к матчу в Кубке и покажет себя в лучшем виде», — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

«Химки» в 25 матчах набрали 38 очков и занимают 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (35) — на 10-м месте.