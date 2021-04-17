Айдамиров: Мелкадзе забил шикарный гол, но от эйфории надо уйти, у «Ахмата» игра в Кубке

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал результат матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (3:1).
«Оценивать игру будет тренер. Мы довольны результатом. Гол Мелкадзе шикарный, не поспоришь. Георгий — молодец, забил красивый гол. Сейчас от эйфории надо уйти, у нас очень важная игра в Кубке, нужно готовиться к ней.
Доволен тем, что сегодня победили. В преддверии кубковой встречи, после матча с «Уфой», настроение было не самое лучшее. Надеюсь, сейчас команда подойдёт с более хорошим настроением к матчу в Кубке и покажет себя в лучшем виде», — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
«Химки» в 25 матчах набрали 38 очков и занимают 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (35) — на 10-м месте.
- 17 апреля 2021
-
16:53
-
16:48
-
16:48
-
16:31
-
16:29
-
16:02
-
16:00
-
15:57
-
15:41
-
15:36
-
15:24
-
15:16
-
15:15
-
15:05
-
14:49
-
14:45
-
14:18
-
14:17
-
13:55
-
13:46
-
13:45
-
13:30
-
13:13
-
13:12
-
12:50
-
12:42
-
12:39
-
12:23
-
12:16
-
12:05
-
11:45
-
11:44
-
11:30
-
11:20
-
11:07