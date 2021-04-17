Болельщики «Локомотива» посвятили баннер Гильерме, который пропускает матч с «Ростовом»

Болельщики «Локомотива» вывесили баннер в поддержку голкипера Маринато Гильерме, который пропускает матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» из-за дисквалификации, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



«Мы — «Локо»! Мы — вместе!» — гласит надпись на баннере.

13 апреля председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет принял решение дисквалифицировать голкипера «Локомотива» Маринато Гильерме на два матча чемпионата России.



Напомним, в 25-м туре РПЛ «Локомотив» победил «Спартак» со счётом 2:0. Железнодорожники, набрав 46 очков, по-прежнему занимают третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда сократила отставание от располагающихся строчкой выше красно-белых до одного очка. Лидирует в чемпионате «Зенит» (54).