Заика: не считаю, что «Сочи» был хуже по игре в последних матчах

Полузащитник «Сочи» Кирилл Заика поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.
«Несмотря на череду неудач, с психологией проблем сейчас у «Сочи» нет. У нас есть лидеры и тренер, которые всегда могут встряхнуть и подсказать, что делать. Все понимают ответственность в дальнейших матчах. Сейчас команда хорошо тренируется. Все понимают, что исправить ситуацию в наших руках. Не считаю, что мы по игре играли хуже в последних матчах. Мы ошибались. Я особо не следил за ЦСКА. Но мы знаем, что у всех есть слабые и сильные стороны», — цитирует Заику «Матч ТВ».
Матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — ЦСКА состоится завтра, 18 апреля, на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало встречи — в 16:30 мск. Московский ЦСКА в 25 матчах набрал 46 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2020/2021. «Сочи» (40) — на седьмом месте.
- 17 апреля 2021
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