«Ахмат» не забил 5-й пенальти, повторив антирекорд чемпионата России

В матче 26-го тура РПЛ «Ахмат» — «Химки» (3:1) нападающий грозненцев Владимир Ильин на 33-й минуте встречи не смог реализовать пенальти — с ударом справился голкипер гостей Илья Лантратов. Хозяева не реализовали 5 из 10 пенальти в этом сезоне.



«Ахмат» близок к тому, чтобы установить антирекорд чемпионата России по незабитым пенальти. Уже сейчас грозненцы повторили худший результат в истории турнира. Столько же раз за сезон промахивались «Ротор» в 2000 году и «Алания» в 1997-м.



Команда Андрея Талалаева вышла на первое место по количеству пробитых пенальти в этом сезоне, опередив «Зенит» и «Спартак». Футболисты этих клубов имели по девять попыток с одиннадцатиметровой. По количеству нереализованных пенальти грозненцы тоже первые. «Зенит» идёт следом по этому показателю с четырьмя неудачными попытками.



Для нападающего Владимира Ильина это уже второй промах с точки. Помимо Ильина, к точке подходили Андрес Понсе, Георгий Мелкадзе и Бернард Бериша. Их попытки не увенчались успехом.



Худший процент реализации пенальти среди команд с пятью и более попытками за сезон имеет Уфа (20%). Клуб из одноимённого города не реализовал четыре из пяти одиннадцатиметровых в сезоне-2016/2017.

Нападающий «Ахмата» Мелкадзе поразил ворота «Химок» ударом через себя