«Локомотив» одержал 9-ю победу подряд, разгромив «Ростов»

17 апреля состоялся матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» принимал «Ростов». Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Матч завершился победой хозяев поля со счётом 4:1. Эта победа стала девятой подряд для железнодорожников.



На пятой минуте «Локо» открыл счёт после грубой ошибки вратаря «Ростова» Сергея Песьякова. Он не смог принять передачу от партнёра, и нападающий железнодорожников Франсуа Камано поразил пустые ворота. Через минуту форвард «Локомотива» Рифат Жемалетдинов удвоил преимущество.



На 33-й минуте защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич откликнулся на подачу с углового и сократил отставание в счёте.



Полузащитник ростовчан Армин Гигович получил вторую жёлтую карточку на 53-й минуте встречи и был удалён с поля. А на 64-й минуте Михаил Вилков поставил пенальти в ворота гостей за фол Дениса Терентьева на Гжегоже Крыховяке. Пострадавший игрок сам же и решил исполнить одиннадцатиметровый удар. Нервы не подвели Крыховяка, реализовав пенальти, он вернул разницу в счёте в два мяча.



На 90-й минуте нападающий «Локо» Эдер, с передачи того же Крыховяка, поставил точку в матче. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу московской команды 4:1.



«Локомотив» в 26 матчах набрал 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (37) — на девятом месте.