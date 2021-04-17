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«Краснодар» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч РПЛ

«Краснодар» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч РПЛ
Футбол / РПЛ 0
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Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Зенита» на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Кайо, Петров, Мартынович, Газинский, Ионов, Классон, Олссон, Кабелла, Вандерсон.

Запасные: Бабурин, Чернов, Сорокин, Камболов, Стоцкий, Вильена, Ари, Марков, Сулейманов.

«Зенит»: Лунёв, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел, Малком, Дзюба, Азмун.

Запасные: Кержаков, Одоевский, Круговой, Хотулёв, Жирков, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Дриусси, Шамкин.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Ассистенты — Валентин Мурашов (Москва) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный рефери — Антон Фролов (Москва).

«Зенит» в 25 матчах набрал 54 очка и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (34) — на 10-м месте.

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