Черчесов поддержал дисквалифицированного Гильерме, показав его футболку

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поддержал вратаря «Локомотива» Маринато Гильерме, дисквалифицированного КДК РФС на два матча чемпионата России.



Во время матча главный тренер сборной, сидя на трибуне, продемонстрировал футболку игрока.



В акции поддержки приняли участие и болельщики «Локо», вывесив баннер «Мы — «Локо»! Мы — вместе!». Также голкиперу железнодорожников было предоставлено право огласить стартовый состав своей команды.



Напомним, 13 апреля председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет принял решение дисквалифицировать голкипера «Локомотива» Маринато Гильерме на два матча чемпионата России.