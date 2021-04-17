«Нижний Новгород» обыграл «Чайку» и вышел на второе место в ФНЛ

В матче 37-го тура Футбольной национальной лиги «Нижний Новгород» переиграл «Чайку». Встреча проходила в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:0.

На 26-й минуте полузащитник нижегородцев Александр Сапета не реализовал пенальти. Спустя 15 минут полузащитник хозяев Михаил Гащенков открыл счёт. На 56-й минуте красную карточку получил хавбек «Чайки» Пётр Володкин. В добавленное время полузащитник «Нижнего Новгорода» Мухаммад Султонов забил второй мяч.

«Нижний Новгород» набрал 81 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Чайка» (46) находится на 13-м месте.

Результаты других матчей ФНЛ:

«Динамо-Брянск» — «Краснодар-2» — 2:1

«Нефтехимик» — «Акрон» — 3:2