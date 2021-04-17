Арбитр Федотов: просто выдуманный пенальти в ворота «Ростова». Судьи отдают долги Сухине

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с пенальти в матче «Локомотив» — «Ростов».
«Не стоило назначать пенальти в ворота «Ростова», судьи просто отдают долги Сухине. На VAR работает Панин, а когда в прошлый раз отстраняли Сухину, именно он работал на матче между «Локо» и «Ахматом», Сухина тогда на него орал.
Что касается самого эпизода, то игрок «Ростова» просто поставил ногу, а Крыховяк по ней ударил. Соперник не блокировал Крыховяка, не шёл в него, это просто выдуманный пенальти в ворота «Ростова», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Встреча проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. Ассистенты — Роман Милюченко (Санкт-Петербург) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный рефери — Сергей Цыганок (Владивосток).
- 17 апреля 2021
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