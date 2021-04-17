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Юран — о судействе Пустовойтовой: присутствовала нервозность, но ничего плохого не скажу

Юран — о судействе Пустовойтовой: присутствовала нервозность, но ничего плохого не скажу
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0
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Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран остался доволен работой арбитра Анастасии Пустовойтовой на матче 37-го тура ФНЛ с «Чертаново».

«Для меня она не впервые судила, я уже знаком с ней по матчу Кубка ФНЛ против «Химок». Возможно, чувствовалась небольшая нервозность, но в целом она хорошо отсудила, ничего плохого не могу сказать.

Да, считаю стоит приглашать её судить и другие матчи. Не думаю, что у нее были какие-то глобальные ошибки. В Европе много женщин судит, это нормально. И у нас нужно доверять.

Я уверен, что в будущем женщины будут судить РПЛ, у меня в этом нет никаких сомнений. Считаю правильным, что им дают шансы и возможности», — цитирует тренера ТАСС.

Матч «Чертаново» со «СКА-Хабаровск» стал первым в ФНЛ, который судила женщина. Команда Юрана добилась уверенной победы 4:0.

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