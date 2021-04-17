Николич: поздравляю команду с девятой победой, но надо выигрывать ещё

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу в 26 туре Российской Премьер-Лиги над «Ростовом» (4:1).



«Поздравляю команду с девятой победой, но надо выигрывать ещё. Также поздравляю болельщиков, была прекрасная атмосфера. У нас сегодня не было Мухина, Гильерме, Живоглядова и Баринова, но мы смогли взять три очка. Идём дальше.



Буду ли я возвращать отсутствующих игроков в состав? Я публично об этом говорить не буду. Следующий матч у нас против отличной команды — ЦСКА. Мы выиграли у них три игры подряд, поэтому нас ждёт трудная игра. «Локомотив» должен собрать все силы и сконцентрироваться на дерби.



Мы начали очень жёстко: забили два быстрых гола, но после 15-й минуты расслабились. В такие моменты было очень опасно, надо быть сконцентрированным», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.