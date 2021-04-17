Николич — о предстоящем матче с ЦСКА: это не игра Николича и Олича, это матч двух команд

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич после победы в 26 туре Российской Премьер-Лиги над «Ростовом» (4:1) выразил мнение о противостоянии с главным тренером ЦСКА Ивицей Оличем в предстоящем матче.



«Всегда есть над чем работать. Я увидел в матче те вещи, которые должны быть лучше, чем сегодня. Мы постоянно обсуждаем такие моменты с тренерским штабом на теоретических занятиях. Всегда есть что улучшать: моменты в атаке, игру в прессинге.



Противостояние с Оличем? Это не игра Николича и Олича, это матч «Локомотива» против ЦСКА. Я хорошо знаком с Ивицой, мы товарищи. Я желаю ему удачи, но в нашем следующем матче удача должна быть с нами. Олич был великолепным футболистом, думаю, у него будет хорошая тренерская карьера», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.