Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Челси» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Николич — о предстоящем матче с ЦСКА: это не игра Николича и Олича, это матч двух команд

Николич — о предстоящем матче с ЦСКА: это не игра Николича и Олича, это матч двух команд
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич после победы в 26 туре Российской Премьер-Лиги над «Ростовом» (4:1) выразил мнение о противостоянии с главным тренером ЦСКА Ивицей Оличем в предстоящем матче.

«Всегда есть над чем работать. Я увидел в матче те вещи, которые должны быть лучше, чем сегодня. Мы постоянно обсуждаем такие моменты с тренерским штабом на теоретических занятиях. Всегда есть что улучшать: моменты в атаке, игру в прессинге.

Противостояние с Оличем? Это не игра Николича и Олича, это матч «Локомотива» против ЦСКА. Я хорошо знаком с Ивицой, мы товарищи. Я желаю ему удачи, но в нашем следующем матче удача должна быть с нами. Олич был великолепным футболистом, думаю, у него будет хорошая тренерская карьера», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021