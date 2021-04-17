Карпин — об удалении Гиговича: по-моему, там сначала был фол игрока «Локомотива»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал удаление полузащитника Армина Гиговича в матче с «Локомотивом» (1:4).



«Не могу сказать, что «Локомотив» нас чем-то удивил. Они играли так же, как и весеннюю часть сезона. Я разве что не ожидал таких ошибок от наших игроков.



Что касается удаления, то по мне там сначала был фол игрока «Локомотива», он хватал рукой. Пускай этим занимаются компетентные органы», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

Полузащитник ростовчан Армин Гигович получил вторую жёлтую карточку на 53-й минуте встречи и был удалён с поля.

Сегодня, 17 апреля, состоялся матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» принимал «Ростов». Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Матч завершился победой хозяев поля со счётом 4:1. Эта победа стала девятой подряд для железнодорожников.