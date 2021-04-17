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Гильерме — о дисквалификации: футбол за рамками матча — удел посредственных команд

Гильерме — о дисквалификации: футбол за рамками матча — удел посредственных команд
Футбол / РПЛ 0
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Голкипер «Локомотива» Гильерме обратился к болельщикам москвичей после победы в матче с «Ростовом» (4:1).

«Всех с победой! Спасибо всем за поддержку, спасибо клубу, болельщикам, игрокам, тренерам и друзьям. К сожалению, справедливость торжествует не всегда. Ни на секунду не раскаиваюсь в своем поступке. С моей точки зрения, это была единственная форма выразить свой протест против оскорблений и дискриминации, направленных в мой адрес в течение пяти лет подряд.

Я уверен, что это не повлияет ни на меня, ни на команду. Желание добиться цели значит для нас намного больше, чем все эти грязные игры. Потому что в футбол играют на поле, а не за его пределами. Футбол за рамками матча – это удел посредственных команд. Вперёд, «Локо»! — написал Гильерме на своей странице в «Инстаграме».

Болельщики «Локомотива» посвятили баннер Гильерме, который пропускает матч с «Ростовом»
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