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«Сассуоло» оказался сильнее «Фиорентины». Берарди реализовал 2 пенальти

«Сассуоло» оказался сильнее «Фиорентины». Берарди реализовал 2 пенальти
Футбол / Италия 0
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В матче 31-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» дома обыграл «Фиорентину». Встреча проходила на стадионе «Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии и завершилась со счётом 3:1.

События в первом тайме развивались не слишком стремительно. Лишь на 31-й минуте полузащитник «Фиорентины» Джакомо Бонавентура ловко обработал передачу от Рибери, поднял голову, и завершил атаку попаданием из штрафной площади в левую часть ворот.

На 59-й минуте «Сассуоло» сравнял счёт. Пенальти реализовал Доменико Берарди. Спустя три минуты Доменико удалось оформить дубль, форвард снова забил с пенальти.

Ближе к концовке встречи хозяевам удалось упрочить своё лидерство. Максим Лопес после подачи углового смог оказаться в нужном месте в нужное время, отправив мяч в левый угол ворот.

«Сассуоло» имел шансы довести разницу в счёте до 3 мячей, но Берарди сегодня удались точные удары с одиннадцатиметровой лишь после остановки игры. Нападающий упустил верный шанс на 85-й минуте, не попав в ворота, оставшись один в районе той самой 11-метровой отметки.

Финальный свисток главного арбитра зафиксировал победу хозяев 3:1.

«Сассуоло», набрав 46 очков, остаётся на шестом месте таблицы Серии А. «Фиорентина» с 30 очками располагается на 15-м месте. Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин не попал в заявку из-за травмы.

Италия - Серия А. 31-й тур
17 апреля 2021, суббота. 19:00 МСК
Сассуоло
Сассуоло
Окончен
3 : 1
Фиорентина
Флоренция
0:1 Бонавентура – 31'   1:1 Берарди – 59' (пен)   2:1 Берарди – 62' (пен)   3:1 Лопес – 75'
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