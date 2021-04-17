«Сассуоло» оказался сильнее «Фиорентины». Берарди реализовал 2 пенальти

В матче 31-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» дома обыграл «Фиорентину». Встреча проходила на стадионе «Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии и завершилась со счётом 3:1.



События в первом тайме развивались не слишком стремительно. Лишь на 31-й минуте полузащитник «Фиорентины» Джакомо Бонавентура ловко обработал передачу от Рибери, поднял голову, и завершил атаку попаданием из штрафной площади в левую часть ворот.



На 59-й минуте «Сассуоло» сравнял счёт. Пенальти реализовал Доменико Берарди. Спустя три минуты Доменико удалось оформить дубль, форвард снова забил с пенальти.



Ближе к концовке встречи хозяевам удалось упрочить своё лидерство. Максим Лопес после подачи углового смог оказаться в нужном месте в нужное время, отправив мяч в левый угол ворот.



«Сассуоло» имел шансы довести разницу в счёте до 3 мячей, но Берарди сегодня удались точные удары с одиннадцатиметровой лишь после остановки игры. Нападающий упустил верный шанс на 85-й минуте, не попав в ворота, оставшись один в районе той самой 11-метровой отметки.



Финальный свисток главного арбитра зафиксировал победу хозяев 3:1.



«Сассуоло», набрав 46 очков, остаётся на шестом месте таблицы Серии А. «Фиорентина» с 30 очками располагается на 15-м месте. Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин не попал в заявку из-за травмы.

