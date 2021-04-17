«Краснодар» — «Зенит»: Азмун забил гол после ошибки Сафонова
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун забил гол во втором тайме матча с «Краснодаром». Счёт — 2:1, идёт второй тайм.
На 75-й минуте Азмун подкараулил ошибку голкипера краснодарской команды Матвея Сафонова и отправил мяч в пустые ворота.
В составе «Краснодара» дубль оформил полузащитник Алексей Ионов.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Ассистенты — Валентин Мурашов (Москва) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный рефери — Антон Фролов (Москва).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Зенит».
«Зенит» в 25 матчах набрал 54 очка и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (34) — на 10-м месте.
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