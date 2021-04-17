Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Краснодар» — «Зенит»: Азмун забил гол после ошибки Сафонова

«Краснодар» — «Зенит»: Азмун забил гол после ошибки Сафонова
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун забил гол во втором тайме матча с «Краснодаром». Счёт — 2:1, идёт второй тайм.

На 75-й минуте Азмун подкараулил ошибку голкипера краснодарской команды Матвея Сафонова и отправил мяч в пустые ворота.

В составе «Краснодара» дубль оформил полузащитник Алексей Ионов.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Ассистенты — Валентин Мурашов (Москва) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный рефери — Антон Фролов (Москва).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Зенит».

«Зенит» в 25 матчах набрал 54 очка и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (34) — на 10-м месте.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021