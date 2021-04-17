Болельщики выбежали на поле после гола Азмуна в матче «Зенит» — «Краснодар»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун забил гол во втором тайме матча с «Краснодаром». Сразу после этого на поле выбежали двое болельщиков.

Один из фанатов подбежал к иранскому форварду. Азмун жестами показал, что тому необходимо покинуть поле.

На 75-й минуте Азмун подкараулил ошибку голкипера краснодарской команды Матвея Сафонова и отправил мяч в пустые ворота.



В составе «Краснодара» дубль оформил полузащитник Алексей Ионов.



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Ассистенты — Валентин Мурашов (Москва) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный рефери — Антон Фролов (Москва).



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Зенит».



«Зенит» в 25 матчах набрал 54 очка и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (34) — на 10-м месте.