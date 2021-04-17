«Краснодар» — «Зенит»: Мостовой сравнял счёт

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой забил гол в матче с «Краснодаром».

На 86-й минуте Далер Кузяев здорово сыграл в отборе против Сулейманова. Дуглас Сантос с фланга вырезал подачу в штрафную, Мостовой подстроился и в касание уложил мяч в нижний угол.



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Ассистенты — Валентин Мурашов (Москва) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный рефери — Антон Фролов (Москва).



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Зенит».



«Зенит» в 25 матчах набрал 54 очка и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (34) — на 10-м месте.