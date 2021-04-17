«Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии
В матче полуфинала Кубка Англии лондонский «Челси» переиграл «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась со счётом 1:0.
На 55-й минуте полузащитник синих Хаким Зиеш открыл счёт. Бенджамин Чилуэлл вырезал передачу на ход Тимо Вернеру на левом фланге, который убежал в штрафную и прострелил мимо Закари Стеффена на Зиеша, который в падении отправил мяч в пустые ворота.
В финале Кубка Англии команда сыграет с победителем пары «Лестер Сити» — «Саутгемптон».
В четвертьфинале турнира «Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» (2:0). «Челси» оказался сильнее «Шеффилд Юнайтед» (2:0).
«Челси» восемь раз побеждал в Кубке Англии. В последний раз синие завоёвывали этот трофей в 2018 году.
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