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«Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии

«Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии
Футбол / Англия 0

В матче полуфинала Кубка Англии лондонский «Челси» переиграл «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась со счётом 1:0.

На 55-й минуте полузащитник синих Хаким Зиеш открыл счёт. Бенджамин Чилуэлл вырезал передачу на ход Тимо Вернеру на левом фланге, который убежал в штрафную и прострелил мимо Закари Стеффена на Зиеша, который в падении отправил мяч в пустые ворота.

В финале Кубка Англии команда сыграет с победителем пары «Лестер Сити» — «Саутгемптон».

В четвертьфинале турнира «Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» (2:0). «Челси» оказался сильнее «Шеффилд Юнайтед» (2:0).

«Челси» восемь раз побеждал в Кубке Англии. В последний раз синие завоёвывали этот трофей в 2018 году.

Кубок Англии. 1/2 финала
17 апреля 2021, суббота. 19:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Зиеш – 55'
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