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Киевское «Динамо» обыграло донецкий «Шахтёр»

Киевское «Динамо» обыграло донецкий «Шахтёр»
Футбол / Прочие турниры 0
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Киевское «Динамо» было сильнее донецкого «Шахтёра» в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги. Игра проходила без зрителей на НСК «Олимпийский» в Киеве. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск.

В первом тайме команды демонстрировали довольно грубый футбол. Результатом стали три предупреждения и назначенный в ворота «Шахтёра» пенальти. На 34-й минуте Карлос Де Пена реализовал одиннадцатиметровый удар.

Характер матча может описывать то, что за 94 минуты игрового времени, жёлтых карточек было показано в два раза больше, чем было совершено ударов в створ. Шесть карт и лишь три удара в створ ворот.

«Динамо», набрав 55 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Украины. «Шахтёр» располагается строчкой ниже, отставая от принципиального соперника на 10 очков.

Украина - Премьер-лига. Премьер-лига. 22-й тур
17 апреля 2021, суббота. 19:30 МСК
Шахтёр Д
Донецк
Окончен
0 : 1
Динамо К
Киев
0:1 Де Пена – 34' (пен)
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