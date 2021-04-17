Киевское «Динамо» обыграло донецкий «Шахтёр»

Киевское «Динамо» было сильнее донецкого «Шахтёра» в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги. Игра проходила без зрителей на НСК «Олимпийский» в Киеве. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск.
В первом тайме команды демонстрировали довольно грубый футбол. Результатом стали три предупреждения и назначенный в ворота «Шахтёра» пенальти. На 34-й минуте Карлос Де Пена реализовал одиннадцатиметровый удар.
Характер матча может описывать то, что за 94 минуты игрового времени, жёлтых карточек было показано в два раза больше, чем было совершено ударов в створ. Шесть карт и лишь три удара в створ ворот.
«Динамо», набрав 55 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Украины. «Шахтёр» располагается строчкой ниже, отставая от принципиального соперника на 10 очков.
- 17 апреля 2021
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