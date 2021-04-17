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«Атлетик» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч финала Кубка Испании

«Атлетик» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч финала Кубка Испании
Футбол / Испания 0

Стали известны стартовые составы на матч «Атлетика» Бильбао и «Барселоны» в финале Кубка Испании.

«Атлетик»: Симон, Альварес, Мартинес, Баленсиага, де Маркос, Лопес, Беренгер, Д. Гарсия, Р. Гарсия, Муньяин, Уильямс.

«Барселона»: тер Штеген, Альба, Мингеса, Пике, Ленгле, Бускетс, де Йонг, Дест, Педри, Гризманн, Месси.

Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени. Матч пройдёт на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи «Атлетик» Б — «Барселона».

Главный судья встречи — Хуан Мунуэра. Ассистенты — Диего Барберо Севилья и Рауль Кабаньеро Мартинес. Резервный арбитр — Гуильермо Куадра Фернандес.

В полуфинале «Атлетик» по сумме двух встреч прошёл «Леванте», «Барселона» — «Севилью».

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