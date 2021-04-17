«Атлетик» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч финала Кубка Испании

Стали известны стартовые составы на матч «Атлетика» Бильбао и «Барселоны» в финале Кубка Испании.
«Атлетик»: Симон, Альварес, Мартинес, Баленсиага, де Маркос, Лопес, Беренгер, Д. Гарсия, Р. Гарсия, Муньяин, Уильямс.
«Барселона»: тер Штеген, Альба, Мингеса, Пике, Ленгле, Бускетс, де Йонг, Дест, Педри, Гризманн, Месси.
Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени. Матч пройдёт на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи «Атлетик» Б — «Барселона».
Главный судья встречи — Хуан Мунуэра. Ассистенты — Диего Барберо Севилья и Рауль Кабаньеро Мартинес. Резервный арбитр — Гуильермо Куадра Фернандес.
В полуфинале «Атлетик» по сумме двух встреч прошёл «Леванте», «Барселона» — «Севилью».
- 17 апреля 2021
-
21:53
-
21:48
-
21:37
-
21:35
-
21:26
-
20:56
-
20:55
-
20:48
-
20:44
-
20:36
-
20:32
-
20:21
-
20:09
-
19:51
-
19:50
-
19:41
-
19:31
-
19:29
-
19:23
-
19:22
-
19:11
-
19:10
-
18:57
-
18:28
-
18:22
-
18:20
-
18:06
-
17:53
-
17:39
-
17:30
-
17:27
-
16:53
-
16:48
-
16:48
-
16:31